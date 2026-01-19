Custodia de viviendas, apoyo del Ejército y llamado a la responsabilidad comunitaria

Mientras se aguardan nuevas evaluaciones técnicas sobre la estabilidad del cerro Hermitte, el Municipio reforzó los operativos de control y seguridad en las zonas evacuadas. El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, confirmó que se implementaron patrullajes diurnos y nocturnos para resguardar las viviendas deshabitadas y prevenir hechos delictivos.

Los operativos se desarrollan con la participación de personal municipal, Defensa Civil y fuerzas policiales, y contemplan además la asistencia a los vecinos para recuperar elementos esenciales y el rescate de mascotas, con el fin de brindar mayor tranquilidad a las familias afectadas.

En paralelo, se destacó el trabajo conjunto con el Ejército Argentino, clubes deportivos y distintas organizaciones, especialmente en la logística alimentaria y el funcionamiento de los centros de evacuación. Se garantiza desayuno, almuerzo, merienda y cena para las personas alojadas, junto con asistencia integral en higiene y acompañamiento social.

Desde el Municipio se solicitó a la comunidad mantener la calma, respetar las indicaciones oficiales y evitar la circulación por zonas restringidas hasta contar con un panorama certero sobre la evolución del fenómeno. La prioridad, remarcaron las autoridades, es la seguridad de la población y la responsabilidad colectiva frente a una situación de emergencia sin precedentes.