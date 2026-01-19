Más de 350 viviendas relevadas y casi 200 evacuados

El Municipio avanza con relevamientos casa por casa y refuerza la asistencia a las familias evacuadas, priorizando la seguridad y la contención integral.

El proceso de remoción en masa registrado en la zona del Cerro Hermitte generó afectaciones de diversa magnitud en amplios sectores urbanos. Según informó el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, hasta el momento se relevaron aproximadamente 250 viviendas en el barrio Sismográfica y otras 100 distribuidas entre El Marquesado, Los Tilos y el área de la calle Mazaredo.

El funcionario explicó que la evaluación continúa en terreno, ya que la mayoría de las viviendas presenta algún tipo de afectación, lo que demanda un abordaje integral y sostenido. En ese sentido, se dispuso el resguardo preventivo de los sectores comprometidos por un plazo inicial de 48 horas, a la espera de nuevos informes técnicos que permitan analizar la evolución del fenómeno.

En cuanto a la asistencia habitacional, actualmente unas 195 personas se encuentran alojadas en distintos dispositivos municipales: 14 vecinos en el Club Talleres, 64 en el Club Ameghino, 74 en el Albergue Municipal y 10 personas en el dispositivo del barrio Saavedra. A ello se suma el traslado preventivo de 29 adultos mayores que residían en un hogar cercano a la zona afectada, quienes cuentan con acompañamiento médico y profesional permanente.

Paralelamente, se activó un esquema territorial con trabajadores sociales y equipos de acompañamiento familiar para actualizar datos, avanzar en los relevamientos y asistir a quienes buscan alojamiento alternativo en redes familiares.