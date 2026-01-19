Asistencia sanitaria y contención emocional

Se habilitaron consultorios en albergues y clubes, con foco en pacientes crónicos, adultos mayores y atención en salud mental.

En el marco de la emergencia, la Secretaría de Salud municipal reforzó su presencia en los centros de evacuación mediante la instalación de dispositivos sanitarios integrales. El objetivo principal es garantizar la continuidad de tratamientos médicos, atender urgencias y brindar apoyo psicológico a las personas afectadas por la evacuación.

El titular del área, Jorge Espíndola, detalló que se montaron puestos de control y consultorios en el Albergue Municipal Evita, el Club Atlético Florentino Ameghino y el dispositivo del barrio Saavedra. Allí se realizan controles clínicos, seguimiento de pacientes crónicos y entrega de medicación, especialmente a quienes no pudieron recuperar sus tratamientos al momento de evacuar.

Hasta el momento, se registraron cerca de 70 atenciones médicas y se distribuyeron más de 70 medicamentos. El operativo cuenta además con el acompañamiento del Hospital Regional y la participación de docentes y estudiantes de las carreras de Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

En paralelo, se reforzó la asistencia en salud mental a través de un trabajo articulado con el Colegio de Psicólogos y otras áreas municipales, entendiendo que el impacto de la catástrofe no es sólo material, sino también emocional.