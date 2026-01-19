Violento intento de robo en el barrio San Martín

Hubo tres detenidos tras disparos y agresiones. El hecho ocurrió el domingo por la noche en Pasaje Misiones.

Un grave episodio de violencia se registró el domingo por la noche en el barrio San Martín, cuando un grupo de personas fue denunciado por efectuar disparos de arma de fuego y agredir a vecinos con fines de robo.

El alerta llegó cerca de las 22 horas, lo que motivó un rápido despliegue de efectivos de la Comisaría Séptima. Al arribar a Pasaje Misiones, el personal policial observó a cuatro hombres atacando físicamente a un ciudadano que se encontraba tendido en el suelo.

Ante la presencia policial, los agresores intentaron huir, iniciándose una persecución a pie. A unos 50 metros del lugar, en la intersección de Pasaje Misiones y calle Los Pensamientos, los efectivos lograron aprehender a tres de los involucrados, mientras que un cuarto sospechoso escapó hacia la ladera del cerro y permanece prófugo.

Los detenidos fueron identificados como Christian Alejandro O., de 20 años; Cardozo Nahuel Elías C., de 24; y un adolescente de 16 años. Desde la Oficina Judicial se dispuso que el menor quedara alojado en la misma dependencia policial que los dos adultos, bajo las medidas correspondientes, mientras avanza la investigación del caso.