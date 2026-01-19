Familias de Medanos divididas ante la incertidumbre por el Cerro Hermitte

En el último de los barrios afectados hubo esposas e hijos que decidieron autoevacuarse, quedando a resguardo de las casas solo el jefe de familia.

La situación generada por el desplazamiento del Cerro Hermitte continúa atravesada por la incertidumbre y decisiones difíciles para cientos de vecinos afectados. En ese contexto, el viceintendente Maximiliano Sampaoli detalló el estado actual de los barrios comprometidos y remarcó que todavía se transitan horas clave de monitoreo técnico ante la posibilidad de nuevos movimientos.

Según explicó, especialistas solicitaron un plazo de entre 48 y 72 horas para continuar con las evaluaciones geológicas en la zona afectada. Esa recomendación derivó, durante la noche del domingo, en el pedido de auto evacuación para los residentes del barrio Médanos, donde surgieron temores vinculados al sector oeste del cerro. Allí, muchas familias optaron por resguardarse fuera de sus viviendas, mientras que en numerosos casos solo permaneció el jefe del hogar cuidando la propiedad.

El escenario se replica, con distintas características, en otros sectores de la ciudad. En el barrio Sismográfica hay alrededor de 200 personas evacuadas y alojadas mayoritariamente en albergues. En El Marquesado, durante el fin de semana, se auto evacuaron unas 41 familias, mientras que en Alto Los Tres la cifra ronda las 30. Para Sampaoli, se trata de “un momento muy complejo, con múltiples frentes que atender de manera simultánea”.

Los informes técnicos no son alentadores. De acuerdo con lo señalado por los geólogos, el área más comprometida presenta condiciones de inhabitabilidad debido a la magnitud del desplazamiento registrado. Aun así, el viceintendente subrayó que la prioridad desde el primer momento fue preservar la vida: “Lo más importante es que no hubo heridos ni víctimas fatales”, afirmó.

De cara a las próximas semanas, el Municipio prevé reforzar las tareas técnicas y sociales para acompañar a las familias damnificadas, especialmente mediante asistencia para alquileres que les permita comenzar a recomponer su rutina cotidiana. “Hay vecinos que perdieron en minutos el esfuerzo de toda una vida; el acompañamiento del Estado debe ser fuerte y sostenido”, sostuvo.

En ese marco, Sampaoli destacó la rápida articulación con el Gobierno Provincial y la necesidad de sumar al Estado Nacional para avanzar hacia soluciones habitacionales definitivas. Recordó además que la declaración de emergencia aprobada por el Consejo Deliberante habilita la reasignación de partidas para otorgar subsidios a los afectados.

Finalmente, remarcó que el fenómeno sigue siendo imprevisible y que, si bien los equipos técnicos trabajan de manera permanente, no es posible determinar con exactitud cuándo finalizarán los movimientos ni qué sectores podrían verse comprometidos.