Valeria: la autopsia confirmó abuso sexual y muerte por asfixia

Según informaron fuentes de la investigación, serían al menos dos los sujetos que la atacaron el martes a la noche.

De acuerdo a los resultados preliminares, la mujer de 38 años que fue asesinada entre los últimos minutos del martes 13 y los primeros del miércoles 14 de enero, presentaba además un fuerte golpe en la cabeza y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, lo que da cuenta del alto nivel de violencia ejercido durante el ataque. El hecho ocurrió en la zona del Paseo Costero, a la altura del excementerio viejo, detrás del Cenotafio.

En el marco de la causa, trascendió que uno de los principales sospechosos se quitó la vida este jueves por la tarde, mientras que los investigadores sostienen que en el hecho habría participado al menos una persona más.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron imágenes de otro hombre que acompañaba a Valeria en el sector donde fue vista por última vez, un paseo ubicado entre la costanera y el Cerro Chenque, cerca de alcantarillas habitadas por personas en situación de calle.

En tanto, las muestras de ADN recolectadas en el cuerpo de la víctima, entre ellas restos de semen, serán enviadas a Bariloche para ser cotejadas con el material genético del sospechoso fallecido.

La causa continúa en plena investigación y conmociona a la comunidad de Comodoro Rivadavia, que el mismo miércoles realizó una multitudinaria marcha pidiendo justicia, la cual desembocó en las puertas de la Unidad Regional, ya que le endilgan responsabilidades por su inacción a la policía que conduce Andrés García y que depende del ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, quien incluso recibió críticas del intendente local, Othar Macharashvili, por la falta de presencia policial en diversos barrios de Comodoro, incluido el centro.

En este contexto, autoridades provinciales aseguraron que continuarán trabajando hasta “esclarecer completamente el crimen”.