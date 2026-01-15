Othar expresó su apoyo a la familia Schwab

El intendente visitó el domicilio de la hermana de Valeria Schwab para trabajar en el pedido de justicia inmediato en el caso que sacude a toda la ciudad.

Durante el encuentro celebrado este jueves a la mañana, el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, escuchó a la familia y manifestó la preocupación de la comunidad y de las autoridades, poniéndose a disposición para avanzar con el caso. Además, ratificó su pedido de esclarecimiento inmediato.

El miércoles, a través de sus redes sociales, Macharashvili ya había solicitado al Gobierno de la Provincia del Chubut "respuestas urgentes", ante la necesidad de "mayor presencia policial con el equipamiento que corresponde; más prevención y más seguridad en las calles".

"Como intendente, y sobre todo como vecino de esta ciudad, no voy a mirar para otro lado", expresó. Asimismo, manifestó su acompañamiento a la familia de Valeria Schwab "en este dolor irreparable", asegurando que estará junto a ellos, "como lo están todos los comodorenses, exigiendo que Valeria tenga justicia".

Las autoridades locales permanecen atentas a la evolución de la investigación. Se espera más información sobre el encuentro en el transcurso de este jueves.