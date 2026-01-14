Fue hace dos meses en el cumpleaños de Osvaldo Bruco, dueño de un restaurante. Al marido debieron contenerlo para que no se fuera a las manos. “Está desatado”, dijeron desde el entorno del expresidente.

"Le metió la mano en el...": denuncian a Macri por manosear a una mujer

El grave episodio que protagonizó Mauricio Macri el pasado 5 de noviembre en el restaurante “Happening” lo contó la periodista Nancy Pazos en su programa de Radio 10.

“Estaba Mauricio con Juliana, enfrentados con una pareja de otro invitado y su esposa, una mujer muy hermosa, de una belleza exótica; de esas que nos gustan hasta a las mujeres. Hablaban banalidades hasta que van todos pasando a las mesas. Macri, obviamente, se hace el caballero, deja pasar a las damas adelante. Y le metió la mano en el culo a la mina”, dijo Pazos.

"Macri se hizo el caballero, dejó pasar a una mujer y le METIÓ LA MANO EN EL CULO. No te estoy jodiendo, sus amigos decían 'ESTÁ SACADO, NO LO PODEMOS PARAR'"

Nancy Pazos contó que el expresidente MANOSEÓ a la esposa de un conocido en un cumpleaños



Nancy Pazos contó que el expresidente MANOSEÓ a la esposa de un conocido en un cumpleaños pic.twitter.com/FWiLp1daQq — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) January 14, 2026

“Esta mujer espectacular siente que alguien la toca en la zona baja de la espalda, para decirlo de alguna manera, de manera insinuante. Llegan a la mesa… imagínate qué haces: ¿te pones a los gritos? Es una situación muy compleja. Justamente cuando se sienta en la mesa, esta persona le dice a su esposo, y el esposo se encuentra ante la situación de hacer un escándalo en el medio del cumpleaños de un amigo. Entonces, sacado, agarra a uno de los amigos de Mauricio, lo lleva al baño y le dice, ¿loco, ¿qué hago? Lo quiero matar’”.

La periodista continuó: “el amigo de Mauricio, a quien también conozco, le dice ‘está sacado; no lo podemos contener’”.