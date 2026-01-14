Durante la masiva marcha conjunta en reclamo de justicia por Valeria Schab, la hermana de la joven asesinada confirmó que el teléfono fue encontrado en la zona del hecho y reclamó celeridad para identificar a los responsables.

La familia de Valeria exige celeridad para identificar a los asesinos

En el marco de una movilización que reunió a familiares, amigos y vecinos, la causa por el homicidio de Valeria Schwab (38) dio un importante giro al confirmarse el hallazgo de su teléfono celular, un elemento clave para la investigación.

Jessica Schwab, hermana de la víctima, en diálogo con El Comodorense, expresó su malestar por la falta de avances visibles y reclamó mayor rapidez en las actuaciones judiciales.

“Estamos en 2026 y las cosas podrían agilizarse mucho más”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó las condiciones del lugar donde Valeria fue vista por última vez, una zona habitualmente transitada por personas que realizan actividad física.

“Era un sector completamente oscuro, una boca de lobo. La luz estaba apagada y no se veía nada”, relató, al tiempo que aseguró haber recibido imágenes de vecinos que confirman el constante movimiento vehicular en el área.

La mujer también contó que salió a buscar a su hermana apenas notó, en la medianoche del martes, que no respondía los mensajes y que, ante la falta de recursos, no pudo siquiera acercarse al sitio donde luego fue encontrado el cuerpo.

“Me moví antes que la policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante”, recordó.

En medio de ese contexto, destacó la contención espontánea de personas que se encontraban en una plaza cercana. “Dos chicos que estaban tomando mates me acompañaron. Ese gesto fue clave en un momento límite”, señaló.

Respecto al avance más reciente de la causa, fue contundente: “El celular apareció y ahora hay que encontrar al culpable o a los culpables. No puede ser que nadie haya visto nada”.

Según indicó, el dispositivo fue hallado frente a uno de los carriles de circulación, aunque evitó brindar mayores precisiones para no interferir con la investigación en curso, la cual es responsabilidad del fiscal Marcelo Crettón.

Jessica Schwab dejó un mensaje que excede el caso personal y apunta a una preocupación social más amplia. “Mi hermana salía a entrenar; era deportista. No puede ser que no podamos salir solas. Hoy tengo miedo, pero también creo que acompañarnos entre todos es el único camino”, señaló.