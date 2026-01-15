Impulsan una ordenanza para reforzar la seguridad en espacios públicos

El asesinato de Valeria Schwab, ocurrido entre la noche del martes 13 y la madrugada del miércoles 14 de enero, expuso con crudeza las falencias en materia de seguridad urbana en Comodoro Rivadavia, donde sobresalieron en las últimas horas las críticas por la ausencia de móviles policiales como prevención en diversos sectores de la ciudad.

A partir de ese hecho, la hermana de la víctima, Jessica Schwab, lanzó una campaña ciudadana para promover la ordenanza municipal denominada “Espacios Públicos Seguros”, una propuesta orientada a prevenir hechos de violencia mediante políticas concretas en el espacio público.

Valeria fue atacada mientras realizaba una caminata, una práctica habitual ligada al bienestar y la actividad física. Su cuerpo fue encontrado en el sector comprendido entre el Cenotafio y la zona costera, un área que vecinos y vecinas señalan desde hace tiempo como carente de iluminación adecuada, controles preventivos y presencia estatal sostenida.

La ordenanza plantea un abordaje integral del problema, tomando como antecedente experiencias aplicadas en otras ciudades del país, entre ellas Mar del Plata. El eje central es la eliminación de sectores inseguros, comúnmente identificados como puntos ciegos o “aguantaderos”, junto con mejoras inmediatas en infraestructura y vigilancia.

Entre las medidas propuestas se incluyen la instalación de luminarias LED y cámaras de seguridad en zonas críticas —como el Cerro Chenque y la costanera—, la prohibición de ocupaciones irregulares en espacios destinados a la recreación y la creación de una Patrulla Municipal con funciones preventivas, articulada con otros organismos del Estado.

LUGARES DE ENCUENTRO, NO DE RIESGO

En la convocatoria que acompaña la iniciativa, Jessica Schwab remarca que los reclamos vecinales por la falta de luz y patrullaje son previos al crimen y advierte sobre la necesidad de garantizar que los espacios públicos sean lugares de encuentro y no de riesgo. La consigna que atraviesa la propuesta es clara: garantizar el derecho de mujeres, niñas, niños y familias a transitar con seguridad.

La campaña de adhesiones ya se encuentra habilitada a través de una plataforma digital y busca sumar respaldo ciudadano para que el proyecto sea tratado y convertido en ordenanza por el Concejo Deliberante. El objetivo final es transformar el dolor en una política pública concreta que evite nuevas tragedias.