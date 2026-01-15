Estaba a 200 metros del cuerpo de la mujer. Su novio recordó que estuvieron solos hasta las 3 de la mañana. La fiscal María Laura Blanco se haría cargo de la causa.

El celular de Valeria apareció del otro lado de la ruta

Mientras este jueves trascendió que la causa por el presunto femicidio de Valeria Schwab (38) pasará a la fiscal María Laura Blanco, la hermana de la mujer que apareció asesinada en el excementerio viejo, ubicado detrás del Cenotafio, confirmó que los investigadores encontraron su celular y se abrieron nuevas incógnitas en el que caso que conmociona a Comodoro Rivadavia desde la madrugada del miércoles 14 de enero.

El dato llamativo es que el teléfono estaba del otro lado de la ruta, a unos 200 metros de la zona donde encontraron el cuerpo de Valeria, quien volvía a su casa de General Mosconi por el Paseo Costero.

El hecho fue caratulado como homicidio por el fiscal Marcelo Crettón, quien fue el primero en intervenir por quedar de guardia durante la feria judicial, recordando que el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) en Comodoro es Cristian Olazabal.

El fiscal Crettón explicó que el personal de Criminalística trabajó “intensamente en el área, cerró el predio y realizó un relevamiento minucioso”.

El celular de la víctima, que no había sido encontrado en la escena del crimen, es clave en la causa porque Valeria se comunicó con su hermana y su novio poco antes del trágico final.

La joven incluso subió una historia a Instagram minutos antes de morir. En la imagen se veía el camino Ducós, cerca de Las Torres, y un sticker de yoga, reflejando un momento de relax durante su caminata.

En conferencia de prensa, Crettón detalló que el cuerpo presentaba “escoriaciones visibles” y remarcó la importancia de la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte. Dijo que la misma se conocería ayer, pero después no hubo más precisiones.

“No es normal que haya pasado esto en la ciudad”, sostuvo el fiscal. Además, subrayó que la escena tenía “todas las características de una muerte violenta forzada”, con signos físicos que indicarían la intervención de terceros.

Valeria Schwab había salido a caminar el martes por la noche y no regresó a su casa. Al notar su ausencia, familiares y amigos empezaron a buscarla y radicaron la denuncia por averiguación de paradero.

Sin embargo, según relató Franco, el novio de la víctima, la desesperación creció ante la falta de respuestas. “Nos cansamos de buscar. Antes habíamos hecho la denuncia, llamamos a la policía y ella no aparecía. Desde las once de la noche hasta las tres de la mañana estuvimos solos”, contó, visiblemente afectado.

El operativo de búsqueda se activó recién cerca de las cuatro de la mañana, cuando personal policial, Bomberos Voluntarios y Criminalística llegaron al lugar.

Para entonces, Franco y un grupo de allegados ya habían recorrido la zona costera por sus propios medios. “Fuimos por el Club Náutico y toda la costa. Alrededor de las tres de la mañana encontramos una zapatilla. Después subimos unos escalones y ahí estaba el cuerpo. Recién en ese momento empezó a aparecer la policía”, relató.

Durante una multitudinaria marcha que en la tarde del miércoles exigió justicia en el centro de la ciudad, Franco afirmó: “Valeria era una excelente persona, era el amor de mi vida”.

Y completó: “Esta movilización es importantísima porque es una realidad que pasa en la sociedad. Nos abandonan. Salís a la calle y no ves un patrullero ni un policía, incluso a pocos metros del centro. Esto no puede pasar”.