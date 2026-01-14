Vuelco en la Ruta 40: seis turistas israelíes fueron hospitalizados tras un operativo de rescate

El accidente ocurrió a casi 80 kilómetros al norte de Gobernador Gregores. Bomberos, personal sanitario y tres ambulancias intervinieron durante más de dos horas para asistir y trasladar a los heridos.

Un accidente de tránsito de importantes dimensiones se registró este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo norte ubicado a unos 79 kilómetros de Gobernador Gregores, donde una camioneta Chevrolet Blazer protagonizó un vuelco con seis personas a bordo, todas de nacionalidad israelí.

El hecho se produjo cerca de las 18:10 y motivó la activación inmediata del protocolo de emergencias. Al lugar acudió una dotación de Bomberos a bordo del móvil 1143, que trabajó de manera conjunta con personal de salud para asistir a las víctimas, quienes presentaban distintos tipos de lesiones.

De acuerdo a la información oficial, una de las personas fue encontrada fuera del vehículo, tendida sobre el suelo, por lo que debió ser inmovilizada completamente mediante el uso de collar cervical, tabla rígida e inmovilizadores laterales. Otra mujer, que había sido resguardada inicialmente en un vehículo particular, también recibió asistencia especializada ante signos de lesiones, aplicándose técnicas de extricación para asegurar un traslado seguro.

Ante la magnitud del siniestro y la cantidad de personas involucradas, se requirió la intervención de tres ambulancias del hospital local, que realizaron el traslado de la totalidad de los ocupantes para su evaluación y atención médica.

Las tareas de rescate y asistencia se extendieron durante aproximadamente dos horas. Finalizado el operativo, la escena quedó bajo custodia policial, a cargo de la oficial ayudante González, quien se encargó de preservar el lugar del hecho y coordinar las actuaciones correspondientes.