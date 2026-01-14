Cortan el agua en barrios afectados por movimiento de suelos

La interrupción del servicio en Sismográfica y El Marquesado se realizará todas las noches, de 21 a 7, por tiempo indeterminado.

Desde este miércoles 14 de enero, se interrumpirá el suministro de agua potable en los barrios Sismográfica y El Marquesado durante el horario nocturno, entre las 21:00 y las 07:00, por tiempo indeterminado.

La medida se adopta a raíz del movimiento de suelo registrado en el cerro Hermitte, que afecta a las zonas mencionadas. Por razones de seguridad y con el objetivo de prevenir posibles inconvenientes en las viviendas de los vecinos, las maniobras de corte y restablecimiento del servicio se llevarán a cabo todas las noches.

Desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL informaron que se mantendrá a la comunidad debidamente informada sobre la evolución de la situación y solicitaron a los usuarios hacer un uso “responsable y racional” del agua durante este período.