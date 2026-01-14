A las 18 cortan el agua en el centro y en zona sur

El Departamento de Saneamiento de la SCPL ratificó que este miércoles 14 de enero se llevará adelante un corte programado del suministro de agua potable en las zonas Sur y Central de la ciudad. La interrupción comenzará a las 18 horas y tendrá una duración estimada de 24 horas, con el objetivo de recuperar las reservas del sistema Puesto La Mata.

Desde el área reiteraron que el Sistema Acueductos mantiene el mismo caudal durante todo el año, salvo situaciones extraordinarias como episodios de turbiedad en el lago o averías en la infraestructura. Sin embargo, lo que sí varía de manera significativa es el nivel de consumo, que se incrementa notablemente durante los meses de verano.

Este aumento en la demanda supera la capacidad del sistema, lo que hace necesario implementar cortes programados para equilibrar y recomponer las reservas. En contraste, durante el invierno, la menor demanda permite sostener el suministro de manera normal y continua.

Finalmente, desde el Departamento de Saneamiento remarcaron la importancia de realizar un uso responsable del agua, al señalar que no se trata de una opción, sino de una necesidad fundamental para garantizar el abastecimiento a toda la comunidad.