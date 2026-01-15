Valeria: "No hay consuelo sin verdad"

La vecinal del barrio Mosconi despidió en redes a Valeria Schwab, la joven que apareció sin vida en el barranco de Eureka.

Valeria Schwab (38) era buscada desde la noche del martes, cuando salió a caminar por la zona costera y no regresó. Familiares, amigos y todo Comodoro pide justicia. Lo explicitó así con la masiva marcha de la tarde del miércoles que desembocó en las puertas de la Unidad Regional. En principio, responsabilizan a la policía por su morosidad a la hora de salir a buscar a la mujer, cuando ya sus familiares habían alertado la desaparición en los primeros minutos del miércoles 14 de enero.

Durante la marcha del miércoles, una amiga de Valeria apuntó contra los responsables de la seguridad en Comodoro Rivadavia. “Se perdió una vida y la Policía no hace nada. Queremos saber cómo se está trabajando y en qué se está trabajando. Vamos a exigir que nos den respuestas”, manifestó Claudia Cúneo.

Además, reclamó la intervención directa del ministro de Seguridad. “Es necesario que el ministro (Héctor Reinaldo) Iturrioz nos diga qué se sabe hasta el momento”.

En este contexto, la Asociación Vecinal General Mosconi, del barrio donde residía Valeria Schwab, publicó un emotivo mensaje en redes sociales, pidiendo justicia.

Valeria Schwab era buscada desde la noche del martes, cuando salió a caminar por la zona costera y no regresó a su domicilio ni se comunicó con su familia. Su cuerpo fue encontrado el miércoles madrugada en las inmediaciones de los acantilados. Presentaba signos de violencia y todo indica que se trató de un homicidio.

El posteo de la vecinal destaca el rol de Valeria como “hija, hermana, tía, amiga, acompañante, cuidadora y vecina. El año pasado acompañaste a mi hijo en el jardín, con paciencia, con ternura, con compromiso. Te arrebataron la vida, pero no lo que dejaste en nosotros. Tu ausencia duele y nos obliga a no callar”, expresa el texto.

La publicación concluye con una frase lapidaria: “No hay consuelo sin verdad, no hay paz sin justicia. Vale, no te olvidamos. Vale, exigimos justicia”.