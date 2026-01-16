Fiscalía desmintió versiones sobre el femicidio de Valeria Schawb

El Ministerio Público Fiscal aclaró que no existen pruebas objetivas que vinculen a la persona señalada mediáticamente con el crimen y negó que registre antecedentes penales. Pidió responsabilidad informativa para no afectar la investigación en curso.

Ante la circulación de versiones en medios de comunicación y redes sociales vinculadas a la causa por el femicidio de Valeria Schawb, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado en el que salió a aclarar aspectos centrales de la investigación que se desarrolla en Comodoro Rivadavia.

Desde el organismo judicial precisaron que la causa se encuentra en una etapa preliminar y que actualmente se analizan diversas líneas investigativas. En ese marco, confirmaron que la persona mencionada públicamente forma parte de una de esas hipótesis, aunque subrayaron que hasta el momento no existe ningún elemento probatorio concreto que permita atribuirle responsabilidad penal en el hecho.

Asimismo, la Fiscalía desmintió de manera categórica la información que sostiene que dicha persona posee antecedentes penales. Según se indicó oficialmente, esa afirmación es incorrecta y carece de sustento. En relación con un caso judicial previo que fue citado en publicaciones recientes, aclararon que el involucrado no fue imputado ni condenado, sino que actuó como víctima en ese proceso.

Desde el equipo de investigadores remarcaron que la difusión de datos inexactos no solo genera confusión en la opinión pública, sino que también puede afectar el normal desarrollo de la pesquisa. Por ese motivo, reiteraron el pedido de cautela y responsabilidad a la hora de comunicar información sensible vinculada al expediente.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal insistió en la necesidad de preservar la reserva de la investigación, con el objetivo de garantizar su eficacia y evitar cualquier interferencia que pueda entorpecer el esclarecimiento del femicidio.