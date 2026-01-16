Detienen a un hombre en la Costanera

El procedimiento fue realizado por personal de la Seccional Primera durante un control nocturno sobre la ruta 3.

Un hombre fue detenido durante la noche del jueves en el sector de la Costanera, luego de que personal policial constatara que sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de la provincia de Misiones.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 23:20 horas, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera, dependiente de la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut, realizaban tareas de control e identificación de personas sobre la ruta nacional 3, los que parecen haberse extremado luego del trágico suceso que le costara la vida hace 48 horas a Valeria Schwab (38). En ese contexto, los uniformados identificaron a un grupo de tres personas.

Al verificar los datos en el sistema, se confirmó que uno de los individuos, identificado por sus iniciales G.A.C., registraba un requerimiento judicial activo. Inmediatamente, se estableció comunicación con el Dr. Kurtz, del Juzgado Correccional y de Menores de Posadas, quien ratificó la vigencia del pedido de captura y dispuso las medidas procesales correspondientes.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan con las actuaciones de rigor.