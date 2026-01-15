Persecución nocturna: un motociclista cayó tras intentar evadir un control policial

Un joven de 20 años fue demorado luego de protagonizar una huida a alta velocidad que se extendió por distintos barrios de la ciudad. Terminó perdiendo el control del vehículo y sufrió lesiones leves. La moto fue secuestrada por irregularidades en la documentación.

Una persecución policial que comenzó en el barrio 30 de Octubre y se extendió hasta eñ Pueyrredón terminó con un motociclista de 20 años demorado y con lesiones leves, tras perder el control de su rodado y caer sobre el asfalto.

El episodio ocurrió cerca de las 21:30 del miércoles, cuando efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) realizaban tareas de prevención en inmediaciones de la plaza central del barrio 30 de Octubre. Allí detectaron un conjunto de motos y advirtieron que una de ellas emprendió la fuga de manera repentina, realizando maniobras riesgosas y circulando a gran velocidad.

A partir de ese momento se inició un seguimiento que atravesó distintas arterias de la ciudad, entre ellas la avenida Chile, calle Miljukow y la avenida Kennedy. La situación se resolvió en calle Doctor Oscar Herrera, en el barrio Pueyrredón, donde el conductor perdió estabilidad, derrapó y terminó cayendo al pavimento. Durante la caída, la motocicleta impactó levemente contra un auto estacionado, aunque sin provocar daños relevantes.

El joven, identificado como A., fue demorado en el lugar por personal policial. Posteriormente, agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) le realizaron un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo (0,0 g/L).

La motocicleta fue secuestrada debido a la ausencia de documentación reglamentaria y se labró la correspondiente infracción. El conductor presentó heridas en brazos y piernas, mientras que el vehículo sufrió daños materiales visibles en su estructura.