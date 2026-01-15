Una alterada mujer provocó daños en una iglesia

La mujer también violó la orden de no acercarse al sacerdote. Quedó arrestada en su casa, bajo la custodia de su hijo.

A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Sarmiento, el juez Alejandro Rosales formalizó una investigación penal contra una mujer de 42 años, identificada como Y.B.C., quien fue detenida este miércoles por la mañana luego de causar –en la tarde del martes 13- daños en el interior de una iglesia y de incumplir una medida judicial de prohibición de contacto y acercamiento con el sacerdote de la comunidad.

Durante la audiencia de control de la detención, las partes acordaron que la imputada cumpla una medida de arresto domiciliario por el plazo de 30 días, bajo el cuidado de uno de sus hijos. Asimismo, se dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario y del Cuerpo Interdisciplinario Forense, en función de los diagnósticos vinculados a los problemas de salud mental que atraviesa la mujer.

La audiencia se desarrolló en la sala N°1 de la Oficina Judicial, con la participación de la procuradora Marisol Sandoval, el funcionario Alexis Ubilla y la abogada Maira Ritter, quienes expusieron el caso ante el magistrado. En ese marco, solicitaron que se declarara legal la detención y requirieron un plazo de seis meses para llevar adelante la investigación penal preparatoria, además de fundamentar el pedido de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Según se informó, el hecho ocurrió el martes alrededor de las 10, cuando la imputada ingresó a la iglesia ubicada en Ingeniero Coronel y San Martín. En el lugar, comenzó a insultar al sacerdote, con quien mantenía una restricción de contacto vigente desde noviembre del año pasado. Posteriormente, utilizó dos frascos de mermelada para romper los vidrios de las vitrinas que resguardan las imágenes de San Cayetano y la Virgen del Valle.

Personal policial femenino detuve a la mujer y la trasladó a la comisaría correspondiente.