El sábado 17 de enero se realizará en Chacra 33 – Patio Stok el primer encuentro del ciclo Luz y Fuego, con entrada libre, bandas en vivo, patio cervecero y propuestas artísticas desde las 18 horas.

Sarmiento enciende el ciclo Luz y Fuego con una jornada de rock y cultura independiente

El ciclo Luz y Fuego I tendrá su punto de partida el sábado 17 de enero en la localidad de Sarmiento, con una propuesta que reúne música en vivo, arte y producción cultural independiente. El encuentro se desarrollará en Chacra 33 – Patio Stok, desde las 18:00 horas, con entrada libre y gratuita y carácter apto para todo público.

La iniciativa es impulsada por El Quincho de Atilio, con producción de El Pez Negro Producciones, y se presenta como el primero de una serie de encuentros que buscarán consolidar un espacio de circulación para el rock local y la escena independiente.

Durante la jornada habrá patio cervecero abierto, un especial de cervezas lupuladas, stands de comida y propuestas de arte visual y pintura en vivo.

La grilla musical se desarrollará con horarios estrictos. A las 21 horas se presentará Magnum Opus, a las 22 será el turno de los comodorenses EliBand, a las 23 subirá al escenario El Pez Negro, y el cierre, previsto para la medianoche, estará a cargo de Matus de Comodoro Rivadavia.

Desde la organización remarcaron la importancia de la puntualidad y convocaron al público a asistir con tiempo, llevando vaso y reposera. Además, se anunció un premio al Mejor Chop, como parte de la propuesta cervecera del evento.