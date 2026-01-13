Personal de la División Seguridad Rural Sarmiento, dependiente de la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut, detuvo a un hombre durante un control de tránsito vehicular al constatar que transportaba un arma de fuego sin la documentación correspondiente.

Detuvieron a un hombre por llevar un arma sin documentación en un vehículo

El procedimiento se realizó cuando los efectivos identificaron un Ford Fiesta en el que viajaban tres personas. Durante la inspección del rodado, los uniformados observaron la culata de un arma de fuego debajo del asiento del acompañante delantero.

Ante esta situación, uno de los ocupantes, identificado como K. B., reconoció que el arma era de su propiedad y admitió que no contaba con ningún tipo de documentación legal que habilitara su tenencia. Los otros dos ocupantes manifestaron desconocer la presencia del arma dentro del vehículo.

Como consecuencia, K. B. fue detenido y trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.

El procedimiento quedó a disposición de la Justicia, que determinará los pasos a seguir en el marco de la investigación.