El fuego se desató este viernes por la mañana en cercanías del barrio Castelli y, avivado por el viento, se extendió a pastizales.

Incendio en un molino de viento provocó complicaciones en la Ruta 3

Un incendio registrado este viernes por la mañana generó preocupación en la zona norte de Comodoro Rivadavia, luego de que se prendiera fuego un molino de viento ubicado en inmediaciones del barrio Castelli.

Las llamas, impulsadas por las ráfagas de viento características de la jornada, se propagaron rápidamente hacia los pastizales linderos, lo que provocó una intensa humareda en el sector.

La situación impactó directamente en el tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 3, donde el humo redujo de manera considerable la visibilidad durante varios minutos. Ante este escenario, se solicitó a los conductores circular con extrema precaución, especialmente en el tramo cercano al foco del incendio, ya que la calzada quedó parcialmente cubierta por la humareda.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente en el lugar para controlar el fuego y evitar que las llamas se extendieran hacia zonas pobladas, logrando finalmente contener el avance del incendio.