Se normalizó el funcionamiento del Interconectado en la Comarca Andina

Las reparaciones benefician a las localidades de Cholila y Epuyén, abastecidas durante la contingencia ígnea por equipos de generación aislada.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, conjuntamente con la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), informó que finalizaron las tareas de reparación del sistema eléctrico afectado por los recientes incendios forestales en la Comarca Andina.

Como resultado de estos trabajos, el servicio eléctrico en las localidades de Cholila y Epuyén quedó totalmente normalizado, encontrándose ambas nuevamente conectadas al sistema interconectado provincial, garantizando el abastecimiento energético a vecinos, instituciones y actividades productivas.

A partir de los daños provocados por los incendios en ambas líneas de media tensión de 33 kV, la nueva línea compacta fue la que presentó menores afectaciones, lo que permitió una recuperación más rápida del servicio, mientras que la línea existente de 33 kV sufrió daños de consideración, lo que requirió intervenciones de mayor complejidad, ahora completadas de manera exitosa.

Como medida preventiva, la Provincia resolvió mantener por un período los equipos de generación aislada instalados en ambas localidades, que funcionarán como respaldo ante cualquier eventual inconveniente que pudiera surgir en el sistema eléctrico mientras se consolida la normal operación de las líneas.

Por otra parte, las cuadrillas de Líneas de la Dirección General de Servicios Públicos continúan trabajando de manera ininterrumpida en el restablecimiento del servicio eléctrico en las líneas de media tensión de 13,2 kV que abastecen a los sectores de Puerto Patriada, El Pedregoso, Mina y un sector de El Coihue, así como también en distintos tramos de líneas de baja tensión que resultaron afectados.

Para tal fin, los materiales requeridos para la concreción de las reparaciones se encuentran en la Delegación Noroeste de la DGSP, la cual trabajará conjuntamente con la Delegación Rawson a través de un total de seis dotaciones; estimándose un plazo de 10 a 12 días para la finalización de las tareas.

En este marco, se encuentran abocados todos los recursos humanos, técnicos y operativos disponibles, con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico a la brevedad posible y normalizar completamente el servicio en las zonas impactadas.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa trabajando de forma coordinada para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico provincial, priorizando la seguridad del suministro y brindando respuestas concretas a las comunidades afectadas por la emergencia ígnea.