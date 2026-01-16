El viento vuelve a condicionar el operativo en Los Alerces

Las tareas de combate del incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces continúan activas en seis sectores, con un operativo que se ve condicionado principalmente por la intensidad del viento que arrecia en estas horas.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este viernes 16 de enero desde Villa Futalaufquén, más de 100 combatientes trabajan en la línea de fuego, con apoyo de personal técnico y logístico, además de la operación de medios aéreos. El despliegue es coordinado por el Parque Nacional Los Alerces y articulado por la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE), en conjunto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la provincia del Chubut.

Las lluvias y el descenso de temperatura registrados en los últimos días permitieron reducir el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI), que pasó de un nivel EXTREMO a ALTO, lo que aportó mejores condiciones para el trabajo de los equipos en terreno. No obstante, el pronóstico indica un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas superiores a los 50 km/h, lo que podría provocar un rápido incremento del riesgo y la aparición de focos secundarios.

En este contexto, durante la jornada de este viernes seis embarcaciones, tanto de Parques Nacionales como externas, operan en el Lago Rivadavia para el traslado de combatientes hacia el sector de la margen oeste. Al mismo tiempo, se realizan relevos de personal para permitir el descanso y la recuperación de quienes vienen trabajando de manera sostenida desde el inicio del incendio.

Las condiciones topográficas de los sectores afectados, sumadas a la utilización de maquinaria para la construcción de líneas de contención, generan alteraciones en la estabilidad del terreno y del arbolado, con riesgo de desprendimientos y desmoronamientos. Por este motivo, se implementaron medidas preventivas para la circulación en áreas específicas de trabajo, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas.

El jueves se continuó con tareas de ataque directo, construcción de líneas de defensa y enfriamiento de puntos calientes, detectados tanto en recorridas terrestres como mediante monitoreo con drones.

En cuanto al apoyo aéreo, operaron seis helicópteros —tres del Ejército Argentino, uno contratado por la Administración de Parques Nacionales y dos provistos por la AFE—, además de un avión hidrante aportado por la Agencia Federal de Emergencias. También se realizaron vuelos con drones para la observación y apoyo en la toma de decisiones operativas.

La guardia nocturna estuvo integrada por tres unidades móviles de bomberos voluntarios que realizaron recorridas preventivas con equipos de agua en las poblaciones del área Lago Verde–Lago Rivadavia–Punta Mattos y sectores aledaños.

Finalmente, se informó que la Ruta Provincial N.º 71 permanece con tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. Se solicita especial precaución en el sector de Bahía Rosales, debido al ingreso y egreso constante de vehículos vinculados a la operación del helipuerto.