Brigadistas de Parques Nacionales reclaman reconocimiento y condiciones laborales dignas

Difundieron un video en el que pidieron salarios acordes al riesgo, estabilidad laboral y reconocimiento por su trabajo permanente.

En medio de un escenario marcado por incendios forestales activos en distintas regiones del país, brigadistas que trabajan en áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales difundieron un video público para visibilizar su situación laboral y reclamar mejoras estructurales largamente postergadas.

En el mensaje, los trabajadores ponen el foco en la necesidad de ser valorados y reconocidos por el rol esencial que cumplen en la protección de los bosques, la biodiversidad y el patrimonio natural de todos los argentinos. Señalan que su tarea no se limita a los momentos de emergencia: a lo largo del año intervienen en prevención, monitoreo, control y respuesta ante situaciones de riesgo, muchas veces en contextos climáticos extremos.

Entre los principales reclamos, los brigadistas enumeran la falta de salarios acordes al riesgo y la responsabilidad que asumen, así como la necesidad de acceder al pase a planta permanente, lo que permitiría garantizar estabilidad laboral y derechos básicos. En el video remarcan que la vocación y el compromiso no pueden seguir sosteniéndose en condiciones de precarización.

“Somos quienes ponemos el cuerpo frente al fuego, cuidamos la vida, la biodiversidad y los parques nacionales”, expresan, al tiempo que subrayan que reconocer su trabajo es una deuda pendiente del Estado. El mensaje busca generar conciencia social sobre una tarea que suele hacerse visible solo en contextos de crisis, pero que se sostiene de manera constante durante todo el año.