Luque propone un régimen jubilatorio para brigadistas

La iniciativa se caracteriza por una reducción de la edad requerida y de los años de servicio. El proyecto que presentó el legislador chubutense en el Congreso cuenta con el apoyo de diputados nacionales de diferentes bloques políticos.

El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer un régimen previsional especial para los combatientes de incendios forestales y rurales, en reconocimiento a las condiciones extremas de riesgo, desgaste físico y exposición permanente que caracterizan a esta actividad esencial para la protección ambiental y de las comunidades. El proyecto fue acompañado por diputados de distintos bloques políticos.

La iniciativa propone reducir la edad jubilatoria y los años de servicio requeridos, equiparando la situación de los brigadistas con otros sectores que cuentan con regímenes diferenciales por la naturaleza insalubre o peligrosa de sus tareas. En concreto, el proyecto establece la posibilidad de jubilarse a los 57 años para los varones y 52 para las mujeres, con 25 años de servicios, de los cuales al menos 15 deben haber sido en tareas efectivas de combate directo del fuego.

El financiamiento se realizará mediante una contribución patronal adicional y progresiva, a cargo de los organismos empleadores, lo que asegura la sustentabilidad fiscal del sistema sin exigir mayores aportes a los trabajadores ni una carga fiscal para el estado.

“El combate de incendios forestales, como los que estamos viviendo en Chubut, es una de las tareas más riesgosas y exigentes. Quienes enfrentan el fuego en primera línea sufren un desgaste extremo de su salud física y mental, y no pueden ser tratados igual que el resto de los trabajadores al momento de jubilarse”, explicó Luque.

El legislador nacional estuvo este martes recorriendo la comarca andina, “dialogando con emprendedores que sufrieron viendo el avance del fuego que arrasaba con todo a su paso, en una nueva temporada perdida y con bosques que tardarán decenas de años en recuperarse”.

DEUDA HISTÓRICA CON LOS BRIGADISTAS

Recorriendo la zona afectada, Luque afirmó: “es admirable el trabajo de los brigadistas, que tienen sueldos miserables y con absoluta vocación arriesgan sus vidas para combatir este infierno. Ahora están atacando una franja de 200 km donde hay distintos focos de incendio entre Los Alerces y El Hoyo, donde la montaña es altísima. Y uno ve a los brigadistas haciendo fajas, o sea, cortando bosques en piedra, subiendo la montaña con el fuego que se les viene encima, con motobombas cargadas, con mangueras, con condiciones realmente paupérrimas”.

En ese marco se gestó este proyecto, que ya cuenta con el aval de muchos legisladores y alcanza a los combatientes que se desempeñan en organismos nacionales y provinciales cuyas cajas previsionales fueron transferidas al sistema nacional, en el marco del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Ley 26.815). También reconoce los años de servicio prestados con anterioridad a la sanción de la ley, garantizando que la experiencia acumulada sea debidamente computada.

El proyecto retoma antecedentes legislativos que ya contaron con media sanción del Senado en 2022, y se apoya en la legislación previsional vigente que habilita regímenes diferenciales para actividades de alto riesgo, como la docencia, la minería o la recolección de residuos.

En un contexto de creciente frecuencia e intensidad de incendios forestales en todo el país, particularmente en la Patagonia y en la provincia del Chubut, la propuesta busca saldar una deuda histórica con quienes arriesgan su vida para proteger los bosques, el ambiente y a la población.

“El reconocimiento previsional no es un privilegio: es un acto de justicia social y una política pública necesaria para fortalecer el sistema de manejo del fuego, garantizar el recambio generacional y cuidar la salud de quienes nos cuidan”, sentenció Luque.