Con un despliegue de más de 660 personas y ocho medios aéreos, el Gobierno del Chubut confirmó avances significativos en el combate del fuego que afecta a la Comarca Andina desde comienzos de enero.

Puerto Patriada: el incendio está contenido en un 85% y sigue el operativo de control

El incendio forestal que se desató el lunes 5 de enero en la zona de Puerto Patriada logró ser contenido en un 85%, según confirmó el Gobierno del Chubut tras una reunión de evaluación encabezada este miércoles por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en la localidad de Las Golondrinas.

El encuentro se desarrolló en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas y contó con la participación de autoridades provinciales, responsables del área de Bosques, personal de Protección Ciudadana, brigadistas provinciales y nacionales, además de bomberos voluntarios. Allí se analizaron los avances del operativo y se ajustaron las estrategias para las próximas horas.

De acuerdo al último informe técnico del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el siniestro afectó hasta el momento unas 12 mil hectáreas, incluyendo bosque nativo, forestaciones, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura. El organismo provincial se encuentra a cargo de la coordinación general del operativo.

El despliegue en el terreno involucra a unas 660 personas entre combatientes y equipos de apoyo, junto a un importante respaldo logístico que incluye unidades móviles, maquinaria pesada, embarcaciones y ocho medios aéreos. Entre estos últimos se destaca la presencia del avión hidrante Airbus 737, considerado el de mayor capacidad en Latinoamérica, además de helicópteros y aeronaves anfibias.

Para la jornada de este miércoles, el comando de operaciones dispuso concentrar los esfuerzos en los sectores con mayor actividad, reforzando fajas cortafuegos y tareas de enfriamiento con herramientas manuales y equipos de agua. Los medios aéreos operarán en función de la evolución del fuego y a requerimiento del personal en línea.

El operativo cuenta con la articulación de múltiples organismos e instituciones, entre ellos el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, fuerzas de seguridad, ministerios provinciales, municipios de la región, Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino y brigadas de Río Negro y Neuquén, además de empresas y entes provinciales.

Desde la Secretaría de Bosques remarcaron que el comportamiento del incendio continúa siendo complejo debido a la incidencia del viento y las condiciones climáticas, aunque destacaron los avances logrados gracias al despliegue sostenido de recursos desde el inicio del siniestro. Asimismo, informaron que a las 19 horas se emitirá un nuevo parte oficial con el estado actualizado de la situación.