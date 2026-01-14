María Becerra ayudó a equipar brigadas que combaten los incendios

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a Chubut y otras zonas de la Patagonia, la cantante María Becerra realizó una importante donación económica que permitió equipar a cuatro brigadas autoconvocadas que trabajan en primera línea contra el fuego.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales por trabajadores y voluntarios que se encuentran en el territorio afectado, quienes destacaron que el aporte de la artista permitió cubrir necesidades urgentes que no estaban siendo alcanzadas por otros canales de asistencia.

Una de las personas que difundió la noticia señaló que, gracias a la donación, se pudo dotar de equipamiento completo a cuatro brigadas, mejorando de manera significativa su capacidad operativa para enfrentar los focos activos.

Con los fondos aportados se adquirió ropa ignífuga para tareas forestales, motobombas de alta potencia, mangueras y lanzas profesionales, además de herramientas específicas para incendios de interfase, es decir, aquellos que afectan zonas donde conviven áreas naturales y viviendas.

Desde el lugar indicaron que este equipamiento fue clave para reforzar el trabajo en sectores críticos, permitiendo frenar el avance del fuego y mejorar la seguridad de quienes arriesgan su vida combatiendo las llamas.

La acción solidaria de la artista fue ampliamente valorada por los brigadistas y voluntarios que trabajan en condiciones extremas en la Patagonia, en una de las temporadas de incendios más difíciles de los últimos años.