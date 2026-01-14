Vecinas de Puerto Patriada negaron su vinculación con el incendio forestal

Se trata de Rocío Brizuela y Margarita Muñoz, referentes de la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel, quienes hablaron sobre los allanamientos que surgieron en el marco de la investigación por el devastador siniestro ígneo.

Rocío Brizuela y Margarita Muñoz, referentes de la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel de Puerto Patriada, dialogaron con Radio 3 para referirse a los allanamientos que surgieron en el marco de la investigación por el devastador incendio que afecta a la región cordillerana.

Ambas aseguraron estar atravesando una situación de profunda angustia, no solo por las pérdidas materiales, sino también por el impacto emocional que generaron los procedimientos y la exposición pública.

En primer lugar, relataron que el procedimiento policial se realizó en horas de la mañana del lunes y que no arrojó resultados incriminatorios. “Nos despertamos con un allanamiento a las 10, el cual dio negativo en todo lo que buscaban; solo se llevaron los celulares, donde van a poder ver todo lo que necesiten”, afirmó Brizuela, quien sostuvo que cuenta con registros laborales y cámaras que acreditan su ubicación al momento del inicio del fuego.

Expresó además su preocupación por la situación de su madre, paciente oncológica, y por la forma en que se difundieron versiones que, según indicó, no se ajustan a la realidad. “Es feo y muy invasivo; llegaron muchos medios cuando mi mamá estaba sola. No queremos estar en el ojo del huracán, necesitamos tranquilidad para poder reconstruir”, señaló, al tiempo que remarcó que cuando regresó al lugar el incendio ya estaba descontrolado.

Por su parte, Margarita Muñoz subrayó el arraigo histórico de su familia en la zona y rechazó cualquier vínculo con el origen del incendio. “Nosotros cuidamos este lugar, jamás lo hubiésemos querido quemar. Mi mamá fue pionera acá, vivió toda su vida en Puerto Patriada y nunca tuvimos problemas con ningún vecino”, manifestó, cuestionando que se busque “un chivo expiatorio” en medio de la emergencia.

Las referentes comunitarias también destacaron que, pese a las sospechas, colaboraron activamente con la asistencia solidaria tras el siniestro. Detallaron que participaron en la distribución de donaciones llegadas desde Comodoro Rivadavia, destinadas a vecinos, brigadistas, bomberos y al hospital local, priorizando a las familias más afectadas de la zona.

Finalmente, Brizuela y Muñoz coincidieron en que su principal deseo es que se esclarezca lo ocurrido y se identifique al verdadero responsable del incendio. “También perdimos todo y queremos que encuentren al culpable. Hoy necesitamos más ayuda que críticas”, concluyeron, agradeciendo el acompañamiento recibido y remarcando que continuarán enfocadas en la limpieza y reconstrucción de su espacio comunitario.