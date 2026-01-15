Torres destacó el trabajo de brigadistas y confirmó que el incendio en Patriada está contenido

El mandatario puso en valor el importante rol de brigadistas, bomberos y voluntarios que, de manera conjunta con organismos provinciales, nacionales y medios aéreos de diferentes provincias, llevaron a cabo un operativo inédito para contener los distintos focos del incendio iniciado en Puerto Patriada que afectó los ejidos de El Hoyo y Epuyén.

Las precipitaciones registradas en la zona “favorecieron las tareas de contención”, expresó Torres, que acompañó el operativo en terreno, “pero el reconocimiento es para nuestros brigadistas que pusieron el cuerpo desde el día uno para garantizar la seguridad de todos los vecinos de la Cordillera”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este jueves por la mañana que el incendio de Puerto Patriada, que afectó parte del ejido de las localidades de Epuyén y El Hoyo, ya se encuentra contenido.

El anuncio tuvo lugar tras el extenso despliegue de brigadistas, voluntarios y personal de apoyo de distintas provincias que, sumado a la colaboración de organismos nacionales y de las precipitaciones registradas durante el miércoles, permitió avanzar en la contención total del perímetro alcanzado por el fuego. En tal sentido, desde el Gobierno provincial destacaron que el operativo también contó con ocho medios aéreos, unidades móviles, embarcaciones y maquinaria pesada provista por Vialidad.

Acompañamiento en terreno

Al respecto, Torres señaló que “la lluvia trajo alivio, pero el verdadero reconocimiento es para nuestros brigadistas, bomberos y voluntarios que estuvieron en el frente desde el día uno combatiendo las llamas, y poniendo el cuerpo para garantizar la seguridad de todos los vecinos de la Cordillera”, añadiendo también que “hoy podemos confirmar que uno de los peores incendio de bosque nativo de los últimos veinte años ya está contenido”.

Junto a parte de su gabinete, el titular del Ejecutivo se reunió con brigadistas, bomberos y voluntarios que forman parte del operativo desplegado por la Provincia en la zona afectada, y los acompañó en terreno, visitando también a vecinos de las zonas más perjudicadas para comenzar a diagramar las tareas de recuperación.

“En uno de los momentos más difíciles para todos los chubutenses, fueron nuestros brigadistas, bomberos y voluntarios los que hicieron posible que hoy el incendio esté contenido”, destacó también “el hermanamiento de todos los chubutenses” y el apoyo prestado por las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero desde el día uno.

Inédito despliegue en terreno

Durante el último tramo del operativo, un equipo de brigadistas fue helitransportado a la cabeza del incendio para realizar faja y trabajos con equipos de agua, mientras que un segundo grupo trabajó desde la cola a la cabeza del foco, a través del flanco izquierdo, realizando en ambos casos tareas de apertura de línea y agua.

Los siete medios aéreos disponibles, incluyendo el Airbus 737, considerado uno de los aviones hidrantes más grandes del mundo, operaron a requerimiento del personal de línea, en el marco del operativo coordinado por el Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF), con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), la Secretaría de Protección Ciudadana, bomberos voluntarios, Lotería del Chubut, los ministerios de Educación, Producción, Seguridad y Desarrollo Humano, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Administración de Vialidad Provincial, Policía del Chubut, Secretaría de Pesca, municipios, Gendarmería Nacional Argentina, Ejército Argentino, Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, SPMF de Neuquén y Compañía Tierras del Sud.

Asimismo, desde la Secretaría de Bosques hicieron referencia al comportamiento complejo que tuvo el fuego en un inicio, influenciado por el viento y las condiciones climáticas, para lo cual desde el primer momento se utilizaron camionetas, autobombas, camiones cisterna, minibuses, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre ellos dos aviones hidrantes, tres anfibios, dos helicópteros con helibalde y el avión Airbus 737 proveniente de Santiago del Estero, y resaltaron el éxito que tuvo el operativo al haber podido contener un incendio de semejantes características y en medio de condiciones meteorológicas tan adversas, destacando también el hecho de que la región atraviesa la peor sequía desde el año 1965z

Finalmente cabe destacar que Durante la jornada de este jueves, el personal abocado al despliegue continuará realizando tareas de observación y recorrida por la zona, que hasta el momento no registró la reactivación de ninguno de los focos.