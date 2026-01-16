Zona Norte se queda sin suministro hoy y el resto mañana

La interrupción del suministro será por sectores y se extenderá durante 24 horas en cada zona. Es para recomponer las reservas.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), a través del Departamento de Saneamiento, informó que se realizará un corte programado del suministro de agua potable en distintos sectores de Comodoro Rivadavia con el objetivo de recuperar las reservas del sistema de Puesto La Mata.

Según se indicó, este viernes 16 de enero, a partir de las 18 horas y por un lapso de 24 horas, la interrupción afectará a la Zona Norte de la ciudad. En tanto, el sábado 17 de enero, desde las 18 horas y también por 24 horas, el corte se aplicará en las zonas Sur y Central.

Desde el área de Saneamiento explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene constante durante todo el año, salvo situaciones excepcionales como turbiedad en el lago o averías. Sin embargo, el consumo de agua aumenta considerablemente durante el verano, superando la capacidad del sistema y obligando a implementar cortes programados para equilibrar las reservas.

En invierno, en cambio, la menor demanda permite sostener el suministro de manera normal sin necesidad de interrupciones.

Finalmente, se solicitó a la comunidad hacer un uso responsable del agua. “El uso responsable del agua no es una opción, es una necesidad”, remarcaron, e instaron a los vecinos a cuidar cada gota.