La hermana de Valeria denuncia que aún no recibió los resultados de la autopsia

Jessica Schwab aseguró que, a más de una semana del hallazgo del cuerpo, la familia no cuenta con información oficial ni documentación sobre las pericias forenses. También cuestionó la difusión de versiones no confirmadas en los medios.

Jessica Schwab, hermana de Valeria, manifestó su preocupación y malestar por la falta de información oficial sobre la autopsia, a más de una semana del hallazgo del cuerpo de la joven en pleno Centro de Comodoro. En diálogo con Radiovisión, afirmó que la familia no recibió resultados formales ni documentación que permita conocer con precisión qué ocurrió.

“No puede ser que haya pasado más de una semana y yo todavía no tenga los resultados de la autopsia”, expresó. Según relató, la única información que recibió de manera directa fue escueta y parcial: “A mí solamente me dijeron que mi hermana murió por asfixia mecánica y nada más. No tengo más nada que eso”.

Jessica remarcó que, pese a la trascendencia pública del caso, nunca fue convocada para recibir explicaciones oficiales ni se le exhibió documentación respaldatoria. “Nunca nadie me mostró un papel que diga nada. En los medios salió un montón de información que a mí nunca me dijeron”, señaló, y cuestionó la circulación de versiones que no fueron confirmadas por la Justicia ante la familia.

La hermana de Valeria también expresó incertidumbre en relación con otras pericias clave para la causa. “Estoy esperando el ADN y no sé cuánto va a tardar. No sé si ya lo enviaron. Tampoco me dijeron un tiempo aproximado. No me quisieron decir nada”, sostuvo.

En ese contexto, advirtió sobre la falta de comunicación institucional y el impacto que esto tiene en los familiares. “Los tiempos son muy largos para algo tan importante. Yo no entiendo cómo funciona la Justicia, es la primera vez que vivimos una situación así”.

Finalmente, Jessica señaló que su principal objetivo es obtener información clara y certera que permita avanzar en la investigación. “Lo único que espero es saber qué pasó con mi hermana. Necesitamos respuestas”.