Deberán utilizar las rutas 26 y 37 mientras duren los trabajos en avenida Yrigoyen, entre Juan B. Justo y Ramos Mejía.

Los camiones no podrán circular durante 15 días por la ruta que atraviesa Comodoro

Desde este sábado a las 20 horas comenzarán trabajos de reemplazo del sistema pluvial en el acceso sur de Comodoro Rivadavia. La medida afectará únicamente a vehículos de gran porte durante unos 15 días.

Desde las 20 horas de este sábado se iniciarán tareas de reemplazo de caños del sistema pluvial, a la altura de avenida Yrigoyen y las calles Juan B. Justo y Ramos Mejía.

Como consecuencia de las obras, se aplicará una restricción a la circulación de vehículos pesados, que no podrán ingresar a la ciudad y deberán utilizar como vías alternativas la Ruta Provincial Nº 37 y la Ruta Nacional Nº 26, tanto en sentido norte-sur como sur-norte.

Durante el período de restricción se desplegará un operativo de seguridad vial que estará a cargo de personal de Gendarmería Nacional, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Policía del Chubut.

La medida no afecta a los vehículos livianos ni al transporte de pasajeros de media y larga distancia, que se desviarán por calle Fontana. En tanto, los camiones de abastecimiento que deban ingresar a la ciudad deberán hacerlo por los accesos habilitados por el municipio.

Los trabajos se realizarán de manera conjunta entre Vialidad Nacional y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y consisten en el reemplazo de caños deteriorados del sistema pluvial que generan irregularidades en la calzada. Para ello, Vialidad Nacional aportó dos alcantarillas de 15 metros de longitud y 2 metros de diámetro, que sustituirán las existentes.

Las tareas se extenderán por un plazo estimado de 15 días e incluyen, además, la reconstrucción de la vereda del paseo costero y la consolidación de la descarga pluvial al mar.

Desde los organismos intervinientes destacaron que la renovación del sistema pluvial es fundamental para mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en este sector de la Ruta Nacional 3, en su travesía urbana por la ciudad de Comodoro Rivadavia.