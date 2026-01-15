El Municipio intervino la plaza del barrio Quirno Costa

El subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, explicó que “comenzamos con trabajos de subsanación y finalización de una plaza que había quedado inconclusa. Desde hace un tiempo estaba bastante abandonada y muy venida abajo. Se detectaron daños en el mobiliario urbano, bancos y rejas rotas, falta de pintura e incluso robos de cableado”.

Es por ello que “se instalaron 11 farolas LED de nueva generación, de seis metros de altura, y además se van a colocar dos columnas de diez metros con luminaria LED potente, similar a la de la plaza central de la ciudad, para mejorar la seguridad y prevenir hechos de vandalismo”, dijo.

Asimismo, Correa adelantó que se renovará completamente el sistema lumínico interno de la plaza. “Vamos a reponer todas las luminarias que actualmente son de vapor de sodio, ya obsoletas, y las vamos a reemplazar por farolas nuevas con tecnología LED”, remarcó.

En ese sentido, el funcionario destacó que esta intervención forma parte de un trabajo sostenido en distintos puntos de la ciudad. “Desde la Subsecretaría y la Dirección General de Mantenimiento venimos trabajando de manera permanente en plazas, pluviales, sumideros, electricidad y en todo lo que hace al funcionamiento diario de la ciudad. Es nuestra función y lo hacemos en zona norte, zona sur y en cada sector donde se nos requiere”.

En relación a la plaza del Quirno Costa -ubicada en el sector comprendido entre Lisandro de la Torre y Comunidad-, señaló que “se trata de un espacio de gran dimensión y valor comunitario, por lo que los trabajos incluyen también la recuperación del anfiteatro, tareas de parquizado, incorporación de plantas y colocación de césped”, al tiempo que agregó que “es un pedido expreso del señor intendente que este lugar quede en buenas condiciones. Estamos trabajando para dejar el anfiteatro operativo, y estimamos que en unos 15 a 20 días la plaza estará en condiciones”, concluyó.