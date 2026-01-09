El Municipio avanza con la refacción de la pileta del Club Huergo

Las tareas incluyen arreglos estructurales en el techo, renovación del piso, recambio total de baldosas y mejoras en el sistema de iluminación.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes, continúa con los trabajos de mantenimiento y refacción en los natatorios municipales, en el marco de un plan anual que este año contempla intervenciones más profundas en las tres piletas de la ciudad. En ese marco, el intendente Othar Macharashvili supervisó los avances de obra que se llevan adelante en la pileta del Club Huergo.

Tras la visita, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, indicó que “actualmente se ejecutan importantes obras en esta pileta. Estos trabajos se realizan todos los años, pero en esta oportunidad fue necesario profundizar las intervenciones debido al desgaste propio del uso intensivo del natatorio”.

El cronograma de obras es planificado con anticipación y contempla el cierre escalonado de los natatorios a partir de mediados de diciembre. “Este año decidimos avanzar con arreglos más profundos en los tres espacios. En el Huergo ya iniciamos las obras vinculadas al techo, el piso, las baldosas y la iluminación, que requerían una intervención integral”, indicó.

En ese sentido, Martínez detalló que “los trabajos demandarán aproximadamente diez días más, debido a la complejidad de las tareas en el techo, que requieren maquinaria específica para su ejecución. A su vez, la pileta del barrio Pueyrredón se encuentra en condiciones de reabrir en los próximos días”.

En paralelo, en el natatorio del Centro de Encuentro de Km 8 se avanza con arreglos vinculados a los filtros finales, una intervención clave para mejorar la calidad del agua. “Es una necesidad que se plantea y también una demanda de la comunidad. Trabajamos para que los espacios estén en condiciones óptimas”, concluyó el titular de Comodoro Deportes.