Renuevan un conducto pluvial en Ruta 3 y habrá desvíos durante dos semanas

La intervención se iniciará el sábado a las 20 en un tramo clave de la avenida Hipólito Yrigoyen. El Municipio montará un operativo de trabajo continuo para acelerar los plazos y reducir el impacto en el tránsito.

El Municipio de Comodoro Rivadavia pondrá en marcha este sábado por la noche una obra de recambio de infraestructura pluvial sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el sector comprendido entre Juan B. Justo y Ramos Mejía, un punto estratégico del Paseo Costero y de la traza urbana de la Ruta 3.

La intervención responde al avanzado deterioro del conducto existente, una estructura que ya cumplió su vida útil y que comenzó a generar desniveles y fallas en la superficie de la calzada. Ante este escenario, la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos decidió avanzar con un reemplazo integral que permita restablecer condiciones adecuadas de seguridad y circulación.

Los trabajos tendrán una duración estimada de 15 días e incluirán el retiro del caño pluvial antiguo, la colocación de un nuevo conducto, la reconstrucción de veredas y la consolidación de la descarga hacia el mar. Según se informó, la obra es clave para asegurar la correcta nivelación del suelo y la transitabilidad plena en uno de los accesos más utilizados de la ciudad.

Mientras se desarrollen las tareas, el sector permanecerá completamente cerrado al tránsito. La circulación liviana será desviada por calle Fontana, tanto para vehículos particulares como para ciclistas y peatones. En el caso del transporte pesado, los camiones que atraviesen la ciudad sin destino local deberán utilizar la Ruta Provincial N° 37, mientras que aquellos que ingresen a Comodoro lo harán por el Camino Alternativo Roque González.

El transporte público también verá modificados sus recorridos: las líneas 4, con todos sus ramales, y la línea 9 circularán de manera provisoria por calle Fontana.

Desde el área de Infraestructura indicaron que se trabajará las 24 horas, con un cronograma continuo, para completar el recambio del conducto y la posterior restitución del hormigón en el menor tiempo posible. “Es una obra necesaria para prevenir inconvenientes mayores y garantizar la seguridad vial”, señaló el secretario Fernando Ostoich, quien remarcó que la renovación del sistema pluvial permitirá sostener en el tiempo el buen estado de la avenida y evitar futuras intervenciones de emergencia.