Torres volvió a la zona afectada por el incendio en Los Alerces

En el marco del operativo que la Provincia lleva adelante para contener los focos ígneos en el Parque Nacional Los Alerces y en Puerto Patriada, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, presidió una nueva reunión de trabajo del Comité de Emergencia, que se desarrolló este jueves por la tarde en Cholila.

Participaron junto al mandatario el intendente local, Silvio Boudargham; la coordinadora del Comité, Laura Mirantes; el secretario de Bosques, Abel Nievas; el subsecretario de Protección Civil de la Provincia, Eduardo Pérez; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; representantes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); brigadistas, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios.

LA PEOR SEQUIA DESDE 1965

“Una gran cantidad de equipos provinciales y nacionales están prestando tareas en el Parque Nacional Los Alerces”, detalló Torres, agregando que dicho incendio “se originó a partir de una tormenta eléctrica”.

Asimismo, explicó que “la presencia ayer de grandes columnas de humo en la zona impidió que los medios aéreos con los que contamos pudieran operar, ya que corría riesgo la vida de los pilotos, pero hoy volvieron a trabajar con normalidad”, y destacó que “más de 400 brigadistas están trabajando en los dos incendios, tanto de Chubut como del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Además, otras provincias trabajan de forma coordinada con nosotros”.

“Todas las personas que están en la línea de fuego merecen nuestro respeto y reconocimiento porque es una labor muy difícil la que están desarrollando, en un contexto provincial delicado, en el que no solo hay incendios en Epuyén y en el Parque Nacional Los Alerces, sino también una emergencia en Comodoro Rivadavia, frente a la cual desde la Provincia estamos asistiendo a más de 300 familias”, señaló el mandatario.

“Estamos atravesando la peor sequía desde 1965 y, a partir del momento en que los incendios estén contenidos, nos vamos a reunir con legisladores de todas las bancadas políticas para poner sobre la mesa cuáles son los recursos disponibles, no solamente de las provincias como estados subsoberanos, sino también de la Nación, para que estas situaciones se aborden siempre con el mismo profesionalismo que hoy estamos viendo”, concluyó el gobernador, quien tras la reunión del Comité de Emergencia recorrió las principales zonas afectadas, para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y acompañar a las familias evacuadas.

EVACUACIONES

Por su parte, la coordinadora del Comité de Emergencia, Laura Mirantes, precisó que en la zona de Lago Rivadavia fueron evacuadas, hasta el momento, seis familias conformadas por 15 personas. Se trata del sector alcanzado por el incendio que se inició el pasado 9 de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces, y que fue provocado por la caída de un rayo.

Asimismo, indicó que trabajan en la zona del Parque más de 170 brigadistas y catorce medios aéreos de manera exclusiva, sumándose a los cinco que operan en la zona de Puerto Patriada. Por otra parte, detalló también que el incendio de Epuyén se encuentra contenido en un 85%, sin riesgos para la vida de las personas ni para la infraestructura del lugar. Allí se desempeñan 250 brigadistas y bomberos voluntarios de toda la provincia, además de efectivos provenientes de otras provincias.