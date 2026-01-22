Chile detuvo a 70 sospechosos por los incendios forestales

Ya se contabilizaron un total de 142 incendios forestales en Chile, de los cuales 31 siguen activos. Ya se quemaron más de 35 mil hectáreas de bosques nativos en total.

Las autoridades de Chile informaron que ya son 20 las víctimas fatales como consecuencia de los incendios forestales que afectan a la Patagonia en el país trasandino, específicamente en las regiones de BíoBío y Ñuble, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

En este contexto el presidente Gabriel Boric decretó el “Estado de Catástrofe” e informó que a partir de las investigaciones que realizaron la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Fiscalía y Carabineros se detuvo a 70 sospechosos de haber provocado los incendios, en algunos casos por negligencia y en otro de manera deliberada.

Desde Temuco, Boric aseguró que "en esta temporada en La Araucanía hay 70 personas detenidas por presunta intencionalidad o negligencia en causar incendios".

“Quien quiera cometer o quien esté pensando en cometer estos delitos sepa que las capacidades del Estado han mejorado muchísimo respecto a lo que había antes y lo vamos a encontrar”, advirtió y adelantó que en algunos casos los sospechosos pueden enfrentar penas de hasta cadena perpetua recordando, como ejemplo, lo ocurrido con el megaincendio de Viña del Mar.

El mandatario chileno lanzó además un enfático llamado a respetar a los voluntarios que combaten los incendios. “Cualquier persona que agreda a Bomberos sufrirá la máxima severidad (…) Es obvio que no hay que agredirlos, déjenlos trabajar”, insistió.

Según las autoridades se espera que el fuego siga dirigiéndose a otras regiones del sur e informaron que registraron “nuevos focos en la región de La Araucanía (vecina de BíoBío) lo que implica necesariamente dividir fuerzas" para extinguir cada incendio.

Los primeros focos fueron detectados el 17 de enero pasado y desde entonces ya se contabilizaron un total de 142 incendios, de los cuales 31 siguen activos. Solamente en BíoBío más de 28.300 hectáreas de bosques nativos fueron consumidas por el fuego y ya ardieron más de 35 mil hectáreas en total.

El ministro del Interior chileno aseguró además que en algunas zonas "hubo un marcado retroceso por las condiciones meteorológicas, la orientación del viento y se reactivaron ciertos focos de una zona que ya había sido quemada".

De acuerdo con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, la extensión de las llamas fue favorecida por una fuerte sequía que comenzó hace más de una década y que provocó que la vegetación, muy seca, sea muy inflamable, posibilitando que las llamas avancen velozmente. Junto a ese factor mencionaron que en el sur chileno hubo “un calor sin precedentes” que llegó a los 41º.