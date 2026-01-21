Parque Nacional Los Alerces: alertan por condiciones extremas para este miércoles

De acuerdo al parte oficial, durante las primeras horas del día se registrará baja visibilidad producto del humo, lo que impedirá el uso de medios aéreos. A este escenario se sumará un incremento sostenido del viento del sector norte, con velocidades estimadas entre 25 y 35 kilómetros por hora y ráfagas más intensas hacia la tarde.
Las condiciones se verán agravadas por temperaturas superiores a los 30 grados y niveles de humedad relativa por debajo del 20 %, un combo que favorece la rápida propagación del fuego y dificulta las tareas de contención, especialmente en zonas de topografía compleja.
Desde el operativo también se alertó sobre la posible formación de columnas convectivas y pirocúmulos, un fenómeno que puede generar cambios bruscos en el comportamiento del incendio y originar nuevos focos activos en distintos sectores del área afectada.
En materia de circulación, continúan las restricciones sobre la Ruta Provincial 71, entre Bahía Rosales y Portada Norte, debido al riesgo de desmoronamientos y al intenso movimiento de brigadistas y vehículos de emergencia. Asimismo, permanece restringida la navegación en sectores del lago Futalaufquen.
Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre fuerzas nacionales, provinciales y municipales, brigadas especializadas y bomberos voluntarios, y recordaron que los vehículos oficiales tienen prioridad absoluta de paso en los caminos internos del parque, donde la velocidad máxima permitida es de 40 km/h.