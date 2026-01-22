A la espera de las lluvias, se intensificaron los incendios

Varios focos que habían sido declarados extintos se reanudaron por las altas temperaturas y los fuertes vientos. Ya suman las 30 mil las hectáreas quemadas.

A más de un mes de que reportaran los primeros incendios forestales en Chubut, las alarmas se volvieron a activar en la provincia al haberse reavivado las llamas en áreas que habían sido consideradas como contenidas. Aunque se esperan lluvias en la zona de la cordillera, los brigadistas trabajan para frenar la expansión del fuego.

La semana pasada la zona de Puerto Patriada había iniciado la etapa de enfriamiento, pero las temperaturas elevadas y los fuertes vientos fueron factores claves para que se reiniciara el siniestro. En Bahía Las Percas también se había trazado una línea de defensa que habría sido superada en las últimas horas.

A raíz de esto, los equipos especializados redoblaron los esfuerzos en estos sectores y en Epuyén, otra de las áreas que todavía se encontraba activa. Por esto, a lo largo del miércoles más de 250 brigadistas desplegaron recursos terrestres y medios aéreos para contener los focos en bosques nativos y zonas de interfase urbano-rural.

Entre las zonas en las que tuvieron que intervenir los brigadistas, las autoridades confirmaron que hubo presencia de cuadrillas en los cañadones de El Trueno, Bahía Las Percas, Payan Delgado, El Pedregoso, Rincón de Lobos, Los Alerces, Punta Mattos, Quebrada de León, Bahía Rosales, Arrayanes y el Cerro Riscoso.

No obstante, reconocieron que estas localizaciones enfrentarían un riesgo especialmente alto ante las condiciones meteorológicas adversas. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió alertas amarillas y naranjas para varias zonas de Chubut, a modo de advertir sobre la posibilidad de que haya nuevos picos térmicos y ráfagas que potencien la emergencia en la provincia.

En los últimos días, los termómetros registraron valores poco habituales en esta época, mientras el descenso de la humedad facilitó que focos previamente controlados se reactivaran y surgieran nuevos incendios.

Por su parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) admitió que la situación era compleja. Aunque confirmaron que solo en la zona de Puerto Patriada hay unas 14.770 hectáreas consumidas, se estima que en todo el territorio la cifra ascendería hasta 30.000.

Por este motivo, la provincia intensificó los operativos, reforzando la presencia de personal y el empleo de medios logísticos para enfrentar la propagación rápida de las llamas. Incluso, se espera la llegada de diez agentes del Parque Nacional Los Glaciares, que partieron desde Santa Cruz este miércoles por la tarde. Así, se realizaría un recambio con el personal que viajó el 11 de enero.