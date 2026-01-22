Echaron de su trabajo a la examante danesa de Luciano Castro tras el escándalo

La joven danesa quedó sin trabajo en un bar de Madrid tras el revuelo mediático por la filtración de audios que involucran al actor argentino y su presunta infidelidad a Griselda Siciliani.

Sarah Borrell, la mujer de origen danés que quedó en el centro de la escena tras la difusión de audios comprometedores del actor, fue despedida en las últimas horas del bar madrileño en el que se desempeñaba como camarera. La situación se da en medio del escándalo mediático que salpicó a Luciano Castro por una presunta infidelidad a Griselda Siciliani y que, lejos de apagarse, continúa sumando capítulos y repercusiones inesperadas.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen, quien aseguró haber recibido datos directos desde Europa a través del periodista español Roberto Antolín, presente en el lugar donde, según trascendió, el actor argentino habría conocido a Sarah. “Hay una información de último momento para contar que es urgente y que proviene de España y me la confirma Roberto Antolín. La información de último momento es que despidieron a Sarah Borrell, la examante danesa de Luciano Castro de su trabajo”, señaló el conductor al dar a conocer la noticia.

En la misma línea, Etchegoyen amplió detalles sobre la decisión tomada por el comercio luego de que el escándalo tomara estado público. “Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani, los audios que salieron a la luz. Esa es la data que tengo para contar. Después de lo que pasó, el bar donde trabajaba Sarah decidió despedirla”, afirmó, remarcando el impacto directo que tuvo la exposición mediática del caso.

El periodista también se refirió a la confusa situación sentimental entre Castro y Siciliani, que suma versiones cruzadas y declaraciones contradictorias. “Y todo esto pasa cuando parecería que ya Luciano y Griselda ya no están juntos porque incluso él dijo que perdió al gran amor de su vida y ella dice que no se separó, es raro todo”, agregó Etchegoyen, dejando en evidencia las inconsistencias que rodean a la pareja.