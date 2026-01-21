Hay un primer detenido por iniciar incendios en Chile

El hecho sucedió cerca de un cuartel de bomberos de Penco, comuna de la zona central del vecino país, ubicada en la provincia de Concepción, región del Biobío.

Un grupo de vecinos alertó sobre la situación, le gritaron, intentaron retenerlo, pero escapó. El hombre llevaba consigo un encendedor y alambres de cobre en el interior de una bolsa, incluso según testigos, lo vieron intentando iniciar un foco.

El lunes, Carabineros detuvo a una persona de 50 años en la comuna de Penco tras ser sorprendido intentando encender nuevos focos de incendio en el lugar.

Según información policial, el sujeto fue visto por vecinos del sector, quienes realizaron la denuncia. Debido a lo anterior, personal uniformado se acercó hasta la calle Esteban Sosa altura Nro. 440, sector Villa Margarita; para proceder a su detención y posterior trasladado hasta la 3ra. Comisaría de Penco, detalló 24 Horas Cl.

El hombre tiene antecedentes penales por estupefacientes y hurto. El delito que se le imputa es uso indebido del fuego y se trata de la primera persona detenida por iniciar un incendio.