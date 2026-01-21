En Caleta Olivia encontraron más restos humanos seccionados

Se trata de dos pies y la cabeza de una persona que se corresponderían con la mano hallada en un terreno descampado ubicado en la zona norte de Caleta Olivia.

El tenebroso cuadro comenzó a conocerse a media mañana de este miércoles cuando un aerobista pasaba por un estrecho sendero que corre paralelo a un cerro de baja altura, en cercanías del barrio 13 de Diciembre, y divisó una mano humana con parte del antebrazo, dando inmediato aviso a la policía.

Esos restos fueron retirados cerca del mediodía por una unidad del servicio forense de la justicia, luego de realizarse una minuciosa inspección de la zona por parte de personal de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz.

En primera instancia no habían hallado más restos, pero en las primera horas de la tarde, al rastrillarse un amplia zona, se encontraron los pies y la cabeza de una persona, aunque por el estado de descomposición orgánica que presentaban, no se pudo establecer si pertenecen a un hombre o a una mujer, aunque se presume que corresponden a una persona adulta.

Por otra parte, las fuentes consultadas por El Patagónico manifestaron que por el momento es imposible establecer la data de muerte hasta tanto lo determinen los peritos forenses.

En las inmediaciones de la zona de hallazgo de los restos humanos se hicieron presentes dos familiares directos de Mario García, el hombre que está desparecido desde el 8 de diciembre y que fuera visto por última vez cuando se retirada de su domicilio ubicado en el barrio 2 de Abril de esta misma ciudad, aunque los mismos tampoco pudieron obtener mayores precisiones.