Hallan una mano humana desmembrada en descampado

Un aerobista que se desplazaba alrededor de las diez de la mañana de este miércoles por un estrecho sendero que correr paralelo a la base de un cerro con vegetación arbustiva fue quien protagonizó el macabro hallazgo y de inmediato alertó a la policía.
En pocos minutos arribaron patrulleros de la Comisaría Cuarta y del Comando de Patrullas para circunscribir la zona y más tarde lo hizo personal de la Policía Científica y de la Unidad Forense Judicial que se ocupó de retirarla para trasladarla a la morgue del Hospital a Zonal a fin de ser sometida a minuciosos análisis.
Las autoridades igualmente realizaron una amplia revisión de la zona ante la posibilidad que hubiera más restos humanos, pero los resultados fueron negativos.
El sitio del hallazgo está a unos ciento cincuenta metros al oeste del tamo de camino en pendiente que corre párelo a la traza del acueducto.
Por ahora no se sabe si se trata de la mano de una mujer o de un hombre ya que la policía no suministró información oficial y en este contexto se barajan varias versiones.
Una de ellas alude a la posibilidad que pueda corresponder a una persona que fue víctima de un homicidio y que su cuerpo haya sido desmembrado, arrojándose las partes en diferentes sitios o bien que el cuerpo hubiera estado enterrado y un animal se ocupó de extraer la mano.
Por otra parte no se descarta que alguien la haya retirado del cementerio que se encuentra en las cercanías y sacado restos de un cuerpo para luego abandonarlo en el descampado, a sabiendas que periódicamente se registran profanaciones de nichos.