Hallan una mano humana desmembrada en descampado

La encontraron en avanzado estado de descomposición en un descampado ubicado a unos quinientos metros del barrio 13 de Diciembre ubicado en la zona norte de Caleta Olivia.

Un aerobista que se desplazaba alrededor de las diez de la mañana de este miércoles por un estrecho sendero que correr paralelo a la base de un cerro con vegetación arbustiva fue quien protagonizó el macabro hallazgo y de inmediato alertó a la policía.

En pocos minutos arribaron patrulleros de la Comisaría Cuarta y del Comando de Patrullas para circunscribir la zona y más tarde lo hizo personal de la Policía Científica y de la Unidad Forense Judicial que se ocupó de retirarla para trasladarla a la morgue del Hospital a Zonal a fin de ser sometida a minuciosos análisis.

Las autoridades igualmente realizaron una amplia revisión de la zona ante la posibilidad que hubiera más restos humanos, pero los resultados fueron negativos.

El sitio del hallazgo está a unos ciento cincuenta metros al oeste del tamo de camino en pendiente que corre párelo a la traza del acueducto.

Por ahora no se sabe si se trata de la mano de una mujer o de un hombre ya que la policía no suministró información oficial y en este contexto se barajan varias versiones.

Una de ellas alude a la posibilidad que pueda corresponder a una persona que fue víctima de un homicidio y que su cuerpo haya sido desmembrado, arrojándose las partes en diferentes sitios o bien que el cuerpo hubiera estado enterrado y un animal se ocupó de extraer la mano.

Por otra parte no se descarta que alguien la haya retirado del cementerio que se encuentra en las cercanías y sacado restos de un cuerpo para luego abandonarlo en el descampado, a sabiendas que periódicamente se registran profanaciones de nichos.