Fernando Báez Sosa: cancelan a su ex por una foto

Esta semana se cumplió el sexto aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa que marcó un antes y un después en la memoria colectiva argentina. La madrugada del 18 de enero de 2020, en la ciudad balnearia de Villa Gesell, el joven de 18 años celebraba con amigos el final del colegio cuando fue brutalmente golpeado hasta la muerte por un grupo de ocho jóvenes, vinculados a un club de rugby de Zárate, a la salida del boliche Le Brique. Las secuencias de violencia quedaron grabadas y viralizadas en redes sociales, mostrando una agresión despiadada que duró aproximadamente 50 segundos y que conmocionó al país.

Desde los primeros testimonios y grabaciones difundidas en redes y medios, la familia y los amigos de la víctima —encabezada por Graciela Sosa y Silvino Báez, su madre y padre— denunció la brutalidad del ataque y también lo que consideraron una “cultura de violencia”. Las reacciones incluyeron protestas, marchas y un clamor social por justicia, en un caso que rápidamente trascendió los límites provinciales. En ese momento, Julieta Rossi, ex novia de Fernando Báez Sosa se movilizó en conjunto con el resto de los afectados por el mismo reclamo.

El proceso judicial se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores, donde en febrero de 2023 los ocho acusados fueron declarados culpables de homicidio doblemente agravado. Cinco de ellos —Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi— recibieron prisión perpetua, mientras que Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz fueron sentenciados a 15 años de cárcel como partícipes secundarios del ataque. A pesar de las penas dictadas, los padres de Fernando y su entorno expresaron públicamente su desacuerdo con la aplicación de distintas escalas de condena, reclamando que todos los implicados debían recibir el máximo castigo posible. En ese momento, quién fuera la pareja de Báez Sosa decidió no asistir al juicio y quedar en un segundo plano mediático. Según explicó su padre, Oscar Rossi, durante el proceso judicial, la joven no estaba emocionalmente preparada para revivir lo ocurrido aquella noche frente al boliche Le Brique.

Seis años después de aquella tragedia, Rossi se conviirtió sin embargo en una figura de redes, y quedó en el foco de las miradas al subir una foto viajando por Punta del Este justo cuando se conmemoraba el aniversario. Imagen en la que se la ve con su nuevo novio, Agustín Monzón, nieto del fallecido boxeador Carlos Monzón . La falta de timming en la publicación, por parte de la joven, la posicionó en tendencia y fue criticada severamente por los internautas. En el lenguaje virtual, la bailarina quedó cancelada.

Con 23 años, Julieta Rossi decidió pegar un giro en su vida y reconstruirse. “El baile es mi forma de sanar”, repitió en distintas oportunidades, llevando a cabo una carrera profesional como bailarina y profesora, especializada en estilos urbanos como reggaetón, heels y femme style; participando en videoclips y shows en vivo con artistas reconocidos del ambiente musical. .En el plano sentimental, su relación sentimental con Monzón se consolidó en el evento Párense de Manos 3, desarrollado en estadio de Huracán, cuando el actor le pidió a la artista que sea su novia. Ante la mirada de miles de espectadores, ella aceptó la propuesta con un beso que selló el nuevo comienzo entre ambos.

Por otro lado, el caso siguió generando repercusiones incluso años después del crimen con el estreno en noviembre de 2025 de la serie documental “50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa” en la plataforma Netflix. La producción de tres capítulos reconstruye la investigación y el juicio, combinando entrevistas a familiares, testigos, periodistas y algunos de los propios condenados, quienes relatan su vida tras las rejas y reflexionan sobre el caso. En esos reportajes, se comprobó la ausencia de Rossi, que decidió no participar del contenido.

La docuserie, dirigida por Martín Rocca, volvió a poner en el centro del debate público la violencia juvenil y la necesidad de políticas de prevención. En las redes sociales, la madre de la víctima publicó un mensaje desgarrador tras el estreno, recordando la crudeza de la golpiza y denunciando que los responsables nunca pidieron perdón ni reconocieron su culpabilidad. A años del asesinato, la ex novia de Báez Sosa ha reconstruido su vida lejos de la exposición mediática y se ha dedicado profesionalmente a la danza, mientras los padres de la víctima siguen reclamando memoria y justicia, manteniendo viva la historia de su hijo en la opinión pública argentina.