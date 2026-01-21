Vecinos de Médanos advierten con medidas legales

“Esperar no puede ser el plan de acción”, dijeron tras una asamblea en el barrio. Piden precisiones e intervenciones de otros actores.

Unos 120 vecinos firmaron una nota presentada en la Secretaría de Obras Públicas del municipio pidiendo mayores precisiones sobre lo que ocurrirá con sus propiedades que hoy se ven obligados a dejar por razones de seguridad.

Tras una asamblea realizada este miércoles al mediodía, los aún residentes de Médanos resaltaron su “profunda preocupación ante la situación de emergencia geológica que enfrentamos debido al deslizamiento del Cerro Hermitte”.

Luego de agradecer las acciones iniciales de evacuación preventiva, consideraron que “es fundamental ir más allá del monitoreo y la auto evacuación para proteger nuestras vidas y nuestros hogares”.

En este contexto, indicaron que “queremos entender con mayor precisión por qué se considera que la falla del terreno es profunda y cuáles son los posibles escenarios que podrían presentarse. Es decir, saber qué magnitud de desplazamiento se espera y en qué plazos, para poder dimensionar la situación”.

“Esperar no puede ser el plan de acción”, añadieron, para pedir a continuación “se convoque a especialistas en geotecnia y movimiento de suelos que no solo puedan relevar la situación actual y la dinámica de la falla, sino que también propongan un plan de medidas de mitigación a corto, mediano y largo plazo”.

Para los vecinos, “es crucial que estas acciones sean diseñadas por profesionales y que se nos informe de manera transparente qué organismos o empresas han sido consultados y qué medidas concretas se van a implementar”.

Solicitaron por ello que “se convoque y coordine la participación de las empresas que operan en la región y que cuentan con experiencia en movimientos de suelo. Creemos que su conocimiento y recursos pueden ser de gran ayuda para implementar las medidas necesarias”.

RESERVA DE ACCIONES LEGALES

“Pedimos que se establezca un canal de comunicación claro y constante para informar a los vecinos sobre el avance de estas evaluaciones y las acciones que se vayan a tomar. Es fundamental que se nos comunique qué se está haciendo y qué podemos esperar en los próximos días y semanas”, reclaman en Médanos.

Asimismo, dejaron constancia de que “nos reservamos el derecho de iniciar acciones legales en el futuro. No queremos quedarnos solo con la incertidumbre de la evacuación, sino saber que se están tomando todas las medidas posibles para mitigar el riesgo”.