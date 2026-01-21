Invitan a presenciar un documental de la ballena Sei

Se proyectará este jueves a las 19 en la sala del cine de Caleta Olivia con entrada libre y gratuita.

A través de la Subsecretaria de Turismo, la municipalidad de la ciudad del Gorosito invita a toda la comunidad a presenciar el mediometraje producido por Jumara Films en colaboración con National Geographic Pristine Seas que documenta por primera vez la llegada masiva de más de 2.500 ballenas Sei al Golfo San Jorge. Cabe mencionar que se trata de un documental basado en una investigación liderada por el biólogo del CONICET, Mariano Coscarella.

El objetivo de la Subsecretaria de Turismo local es mostrar este tipo de contenidos para que la comunidad en general pueda conocer, valorar y proteger a esta especie que se avista en las costas del sur argentino.

La titular del área, Valeria Negro, explicó que la idea es que los caletenses pueden disfrutar de esta proyección que les permitirá saber mucho más sobre esta especie de cetáceos.

“Queremos que conozcan de qué se trata el documental que muestra cómo se alimenta, donde habita y el recorrido del circuito natural que realiza. Va a ser muy interesante porque también van a estar presentes los científicos y biólogos que efectuaron esta investigación para aclarar todas las dudas”, puntualizó.

Fuente: Prensa Municipal