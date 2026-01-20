Un sedan deluxe original y de una coupe restaurada a nuevo, ambos marca Ford fabricados en 1941,se mostraron el domingo en la costanera de Caleta Olivia.

Dos reliquias de Ford se pasearon por la costanera

De color verde oliva y cuidadosamente lustrados, estas reliquias automotrices llamaron la atención de la gente, pudiéndose saber que llegaron desde Pico Truncado conducidos indistintamente por tres amigos que dijeron llamarse Franco, Gonzalo y Rodrigo.

Los mismos comentaron que ambos vehículos tienen motores V8 y cuando fueron lanzados al mercado eran llamados “los grandes gordos de la época”, otorgando un gran prestigio a quienes los poseían.

La recorrida no solo incluyó a Caleta Olivia sino que también llegó hasta el mirador del cerro Punta Peligro, donde sus tripulantes aprovecharon para tomarles fotografías con un paisaje marítimo.