Pavimentan acceso al barrio Nuevos Pobladores

Los trabajos que ejecuta la Secretaría de Obras Publicas de la municipalidad de Caleta Olivia también incluyen la construcción de una dársena paralela a la Ruta Provincial Nº 12.

De esta manera se posibilitará un acceso vehicular más seguro al barrio Nuevos Pobladores por la calle Juana Terráz, conforme a lo proyectado por otro organismo de la comuna: la Secretaría de Planificación.

El personal operativo y el equipamiento vial, incluyendo un camión mixer y el material para el pavimento hormigonado, pertenecen al municipio, lo cual posibilita abaratar costos.

Según se indicó, esta obra forma parte del plan de embellecimiento y mejora de la infraestructura urbana que impulsa el municipio, contexto en el cual la pavimentación permitirá optimizar la circulación vehicular y fortalecer la conectividad entre la ruta provincial y el barrio, brindando mayor seguridad y mejores condiciones de acceso para los vecinos.