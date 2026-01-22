Eximirán del impuesto automotor a damnificados

El proyecto que se analiza en el Concejo Deliberante es por 6 meses para aquellos vecinos afectados por el deslizamiento del cerro.

El viceintendente Maximiliano Sampaoli y concejales de Arriba Chubut (ACh) presentaron un proyecto de ordenanza para eximir del Impuesto Automotor por seis meses a vecinos damnificados por la emergencia del cerro Hermitte.

La iniciativa que se propone llevar alivio fiscal a los que hoy padecen la catástrofe fue aprobada por la comisión de receso. La misma establece la exención del pago del Impuesto Automotor para los vecinos y vecinas damnificados por la Emergencia Geológica y Urbanística 2026, originada por los movimientos del cerro Hermitte.

El proyecto, que ya se consensuó con el Poder Ejecutivo a través del secretario de Recaudación, Luis Perea, surge como respuesta a la grave situación que atraviesan numerosas familias que debieron abandonar de manera urgente sus viviendas, perdiendo el uso efectivo de las mismas y afrontando costos extraordinarios vinculados con la relocalización, alquileres, traslados, guarda de bienes y reorganización de su vida cotidiana.

LA RECONSTRUCCION

En ese contexto, el proyecto establece la eximición del pago de las cuotas del Impuesto Automotor correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026, para aquellos contribuyentes que acrediten domicilio en las calles alcanzadas por la emergencia, conforme a las zonas delimitadas en la norma que declara la Emergencia Geológica y Urbanística alrededor del cerro Hermitte.

Asimismo, la iniciativa contempla que quienes ya hayan abonado el impuesto por los períodos alcanzados puedan -previa solicitud- computar esos pagos como crédito a favor imputable al mismo tributo, dejando expresamente establecido que no se realizarán reintegros en dinero.

El proyecto fija criterios claros para garantizar la transparencia y correcta aplicación del beneficio: la exención alcanzará hasta dos automotores por domicilio afectado, mientras la Secretaría de Recaudación será la autoridad de aplicación encargada de definir la documentación necesaria para acreditar la condición de damnificado.

Desde el bloque de ACh señalaron que “esta medida no constituye un privilegio, sino una herramienta de acompañamiento del Estado Municipal ante una situación de extrema vulnerabilidad social, permitiendo que las familias afectadas puedan destinar sus recursos a cubrir necesidades básicas y avanzar en la reconstrucción de su proyecto de vida”.